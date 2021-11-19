В Совете Европы призвали Польшу предоставить доступ международным организациям в приграничные районы

19 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарная ситуация и ситуация с правами человека вдоль границы Польши с Беларусью вызывает тревогу. Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович после четырехдневной поездки в Польшу, сообщается на официальном сайте Совета Европы.

"Гуманитарная ситуация и ситуация с правами человека вдоль границы Польши с Беларусью вызывает тревогу. Необходимы срочные меры для защиты жизни людей, оказавшихся в приграничных районах", - заявила Дуня Миятович.

Комиссар Совета Европы подчеркнула необходимость "найти подход, который ставит людей на первое место и обеспечивает уважение их достоинства и прав человека".

Дуня Миятович подвергла критике запрет, введенный польскими властями, на посещение приграничных районов. По ее словам, этот запрет мешает международным организациям и гражданскому обществу предоставлять жизненно важную гуманитарную помощь и проводить работу по мониторингу и защите прав человека. Кроме того, представителям СМИ запрещен доступ в приграничную зону, что "подрывает свободу выражения мнений и информации и ограничивает столь необходимые прозрачность и подотчетность". Эта ситуация подпитывает дезинформацию и усиливает чувство незащищенности, отмечает еврокомиссар.

"Международным организациям и субъектам гражданского общества, предоставляющим гуманитарную и юридическую помощь, должен быть предоставлен немедленный и беспрепятственный доступ ко всем районам вдоль границы и ко всем людям, нуждающимся в помощи. Журналистам должно быть разрешено делать репортажи из всех районов вдоль границы, свободно и безопасно", - заявила Дуня Миятович.

Она также отметила, что законопроект, принятый Сеймом Польши 17 ноября, устанавливает новые ограничения, которые будут действовать после истечения срока режима ЧП. Это может иметь долгосрочные негативные последствия для свободы передвижения, свободы слова и информации, а также работы правозащитников. Эти ограничения в сочетании с милитаризацией приграничных территорий оказывают серьезное воздействие и на местное население, в том числе на его благополучие и психическое здоровье.

Во время визита в Польшу Дуня Миятович постоянно получала сообщения о вытеснении людей, которые пересекли польскую границу за пределами официальных пунктов пропуска, в том числе тех, кто выразил четкое намерение подать заявление о предоставлении убежища. Комиссар отметила, что польское законодательство допускает немедленное возвращение на границу лиц, въехавших на территорию за пределами официальных пунктов пересечения границы. Это в свою очередь подрывает право беженцев на поиск убежища и правовую защиту. "Закон должен быть изменен, чтобы позволить лицам, обнаруженным на территории Польши, пройти процедуру предоставления убежища", - подчеркивает еврокомиссар.

Комиссар отметила участие польских правозащитников, активистов, юристов, которые пытаются помочь беженцам. Тем не менее, по ее словам, эти люди находятся в атмосфере страха. "Репрессии, преследования и запугивание тех, кто оказывает помощь как в зоне действия чрезвычайного положения, так и за ее пределами, должны быть немедленно прекращены. Нападение на автомобили добровольцев-медиков, оказывающих первую помощь людям, застрявшим на границе, является глубоко тревожным примером репрессий в отношении людей, которые предоставляют гуманитарную помощь. Эти нападения должны быть расследованы, а виновные должны быть незамедлительно выявлены и привлечены к ответственности", - заявила Дуня Миятович.-0-