В США число госпитализированных с COVID-19 достигло рекордных за пять месяцев показателей

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суточное число новых пациентов, госпитализированных в США из-за вызванных коронавирусом осложнений, выросло до рекордных показателей с середины февраля этого года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные 30 июля на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, сообщает ТАСС.

В целом по Соединенным Штатам 28 июля с подтвержденным коронавирусом госпитализированы 6837 человек. Это наиболее высокие данные по этому показателю с 18 февраля текущего года, когда после резкого скачка в январе число госпитализаций упало до 6,8 тыс. в сутки и продолжило постепенно снижаться весной. В июне и начале июля среднее суточное число новых случаев госпитализаций держалось в стране на уровне около 2 тыс.

27 июля в ЦКПЗ рекомендовали полностью вакцинированным от нового коронавируса гражданам в районах, где значительно и быстро распространяется вирус, носить маски в помещениях и в общественных местах. В мае специалисты центров разрешили полностью привитым жителям США не носить маски в большинстве случаев.

Глава ЦКПЗ Рошель Валенски отметила, что рекомендации обусловлены быстрым распространением разновидности дельта и поступлением новых данных. По ее словам, они свидетельствуют, что в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью дельта уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 34,9 млн случаев заражения COVID-19, умерли более 612,9 тыс. человек.-0-