В США мигрантов намерены проверять на коронавирус перед депортацией

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иммиграционная и таможенная полиция США планирует начать проверять часть находящихся под стражей нелегальных мигрантов на коронавирусную инфекцию перед депортацией, сообщает Reuters .

Правоохранительные органы будут приобретать по 2 тыс. тестов на коронавирус в месяц для проверки мигрантов, отметил источник агентства.

По данным Reuters, США планируют принять соответствующие меры из-за жалоб властей других стран на то, что депортированные, возвращаясь, привозят коронавирус.-0-