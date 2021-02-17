В США морозы бьют рекорды столетней давности

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные холода охватили США. Как сообщает Deutsche Welle, в некоторых регионах страны побиты температурные рекорды столетней давности, не менее 20 человек скончались в результате непогоды.

Около 70% территории США сейчас лежит под снегом. К вечеру вторника, 16 февраля, несколько миллионов домохозяйств оказались лишены электроэнергии. Зафиксировано возникновение разрушительных зимних торнадо. Из-за холодов в некоторых регионах прерван процесс вакцинации от коронавируса.

Президент США Джозеф Байден провел совещание по поводу экстремальной зимней погоды с губернаторами пострадавших штатов, среди которых Техас, Луизиана и Кентукки. Администрация главы Белого дома пообещала использовать все доступные ресурсы, чтобы помочь людям пережить "этот исторический циклон".

По данным метеорологов, 17 февраля потепления в стране не ожидается. Власти Техаса, где мороз особенно мощный, предостерегают, что возможно возникновение ледяных дождей.-0-