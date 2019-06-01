В США муниципальный служащий застрелил 12 человек

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США муниципальный служащий застрелил 11 коллег, еще один умер по дороге в больницу, сообщила телекомпания
31 мая в 16.00 по местному времени муниципальный служащий с большим стажем в местном коммунальном предприятии вошел в здание и сразу же открыл беспорядочную стрельбу.
Убитые были обнаружены на всех трех этажах здания, а один застреленный был найден в машине на парковке предприятия.
Когда на место происшествия прибыли полицейские, началась перестрелка, в результате которой преступник был ранен. Ему оказали первую помощь, но он скончался от полученных ранений. По предварительной информации, злоумышленник - 40-летний Диуэйн Крэддоке.
Полицейские обнаружили пистолет и винтовку в здании муниципалитета. Сообщается, что оружие стрелявшего было приобретено легально.
В настоящее время несколько пострадавших находятся в местных больницах.-0-
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