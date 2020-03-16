В США неизвестный устроил стрельбу в магазине

Фото Nathan Papes/AP
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл стрельбу в магазине в американском городе Спрингфилд (штат Миссури). Погибли пять человек, включая стрелка, информирует полиция города на своем сайте.
Минувшим вечером мужчина зашел в небольшой магазин и начал стрелять по покупателям и сотрудникам.
В результате три покупателя убиты, также погиб один из офицеров, приехавший на место происшествия. Еще один полицейский и покупатель доставлены в больницу с ранениями.
Злоумышленника застрелили на месте.-0-