В США новый скачок заболеваемости COVID-19, эпидемиологи говорят о четвертой волне

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США зарегистрирован новый скачок заболеваемости COVID-19, эпидемиологи не исключают наступления четвертой волны заболевания, сообщает ВВС.

В течение прошлой недели ежедневное число заболевших коронавирусом в США составляло в среднем 70 тыс. человек, умерших - порядка 2 тыс.

"Хочу сказать предельно ясно: при таком уровне статистики и распространения новых штаммов мы рискуем полностью потерять добытое в тяжелой борьбе преимущество над вирусом. Эти штаммы - реальная угроза для наших народов и нашего прогресса", - заявила глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

По словам специалистов, вирус мутировал уже множество раз, но наибольшие опасения вызывают самые заразные его штаммы - британский, южноафриканский и бразильский. Американские вирусологи считают, что США грозит четвертая волна заражаемости, но существующие вакцины пока еще достаточно эффективны против новых штаммов. Поэтому самое главное на данный момент - ускорить процесс вакцинации.

При этом глава департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан считает, что даже при многообещающих перспективах вакцинации вряд ли с вирусом удастся справиться до конца года. "С чем мы можем справиться, если будем действовать по-умному, так это с нагрузкой на больницы, смертностью и разного рода трагедиями, связанными с пандемией", - сказал он.

США больше других стран пострадали от пандемии: более 28,7 млн инфицированных, более 515 тыс. умерших - это пятая часть всех умерших в мире.-0-