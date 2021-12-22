В США одобрена таблетка компании Pfizer от COVID-19

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США заявило, что одобрило к экстренному применению таблетку от коронавируса компании Pfizer, сообщает "МИР24".

Препарат получил название Paxlovid и будет доступен исключительно по рецепту. Он показан к применению сразу после выявления у пациента коронавирусной инфекции или в течение пяти дней после появления первых симптомов вируса.

Как следует из пресс-релиза ведомства, Paxlovid предназначается для лечения от коронавирусной болезни в легкой или средней форме взрослых и педиатрических пациентов (в возрасте 12 лет и старше, весящих по меньшей мере 40 килограммов или около 88 фунтов) с положительными результатами прямого тестирования на SARS-CoV-2, которые находятся в группе высокого риска развития болезни до тяжелой формы, включая госпитализацию и летальный исход.

Среди побочных эффектов таблетки фигурируют нарушение вкусовых ощущений, диарея, повышенное артериальное давление и мышечные боли.

В ходе проведенных исследований до появления штамма "омикрон", препарат показал, что после его использования риски госпитализации или смерти от коронавируса снижаются на 89%.-0-