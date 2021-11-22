В США после наезда автомобиля на участников рождественского парада госпитализированы 28 человек

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 28 человек госпитализированы в больницы города Уокешо (штат Висконсин, США) после наезда автомобиля на участников рождественского парада вечером 21 ноября, сообщает телекомпания CNN.

По меньшей мере 12 раненых - несовершеннолетние. Кроме того, среди пострадавших один из католических священников, а также несколько прихожан и школьники католической школы Уокешо.

Несколько человек погибли. Пока точное число жертв неизвестно. Сообщается, что полиция работает с судебно-медицинскими экспертами, чтобы подтвердить личности погибших, и не сообщит их количество до тех пор, пока не будут уведомлены ближайшие родственники.

Полицейским удалось обнаружить автомобиль, который совершил наезд на толпу. Подозреваемый находится под стражей.-0-