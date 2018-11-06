В США проходят промежуточные выборы в конгресс

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промежуточные выборы в обе палаты конгресса проходят 6 ноября в США. Их итог рассматривается как своеобразный референдум о проделанной американским лидером Дональдом Трампом работе за два года, сообщает Euronews.

"Эти выборы имеют чрезвычайно важное значение. Дональд Трамп - самый противоречивый президент США за всю историю. И промежуточные выборы покажут нам, одобряют ли американцы его работу. В противном случае Трампу придется оправдываться и в оставшиеся два года проводить не поддержанную обществом политику", - заявил политолог Аллан Лихтман.

Предвыборную кампанию в этом году вели республиканец Дональд Трамп и его предшественник-демократ Барак Обама, чьи программы в корне отличались друг от друга.

На выборах 6 ноября американцы изберут конгрессменов, которые впоследствии будут принимать законы, поэтому их итоги определят будущее политики Трампа.

Конгресс состоит из палаты представителей (все 435 мест в которой вакантны) и сената, который обновится на треть. Будут также избраны губернаторы штатов. В настоящее время в обеих палатах доминируют республиканцы, но на промежуточных выборах некоторые из них не избираются, поэтому у демократов есть отличный шанс восстановить баланс в конгрессе.

За промежуточными выборами в США пристально следят за рубежом, так как внешняя политика Дональда Трампа за эти два года затронула немало стран.-0-