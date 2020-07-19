В США протестующие подожгли здание профсоюза полиции в Портленде

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Портленде (штат Орегон) протестующие против расизма и полицейского беспредела вломились в здание ассоциации полиции и устроили там пожар, сообщает полиция в Twitter.

Полицейские сообщили, что толпа собралась в центре города, протестующие возводили баррикады у здания местного федерального суда, поджигали мусорные баки. Позже несколько человек ворвались в здание профсоюза и подожгли его. Огонь удалось потушить. Полицейские начали проводить задержания и разгонять протестующих.

Беспорядки в Портленде не утихают уже полтора месяца. Мэр города Тед Уилер ранее потребовал вывода федеральных сил из Портленда, которые прибыли в город 4 июля и с тех пор обеспечивали охрану здания федерального суда, помогали местной полиции разгонять протесты. По данным телеканала OPB, последние дни федеральные правоохранители патрулируют город в машинах без опознавательных знаков и проводят задержания без объяснения причин. Уже 13 подозреваемым со стороны федеральных органов предъявлены обвинения в связи с беспорядками.

Между тем генпрокурор штата Орегон Эллен Розенблюм объявила о намерении подать иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств за их действия во время акций протеста.-0-