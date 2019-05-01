В США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США провели 1 мая испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает ТАСС. Пуск был произведен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние в 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. Эти пуски не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или региональные противоречия, уверяют в пресс-службе Командования глобального удара.

МБР Minuteman III, запускаемые с базы Ванденберг, оснащены сложным оборудованием по сбору данных. Специалисты Пентагона, Министерства энергетики США и Стратегического командования (STRATCOM) американских ВС используют эти данные для проверки готовности и возможностей МБР.

Они также оборудованы специальным устройством, на которое в случае нарушений отправляется команда о самоуничтожении ракеты. Цель испытаний - проверка готовности, эффективности и точности системы.-0-