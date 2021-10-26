В США с 8 ноября туристам будет разрешен въезд при наличии COVID-сертификата и ПЦР-теста

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США с 8 ноября разрешат въезд вакцинированным иностранным гражданам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Для влета на территорию США путешественники обязаны будут предоставить COVID-сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения, и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки в самолет. В США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Кроме них во Всемирной организации здравоохранения также одобрили препараты AstraZeneca института Serum в Индии и Sinopharm (Китай).

Отмечается, что правило не распространяется на детей в возрасте до 18 лет и людей с медицинскими противопоказаниями. Им нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 24 часа до влета в страну.

Граждане США, возвращающиеся на родину, не обязаны будут предъявлять COVID-сертификат.-0-