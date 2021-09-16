В США с апреля прошлого года каждый 500-й житель умер от последствий COVID-19

16 сентября, Минск Корр. БЕЛТА/. Почти каждый 500-й житель Соединенных Штатов умер из-за последствий заражения новым коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, к вечеру среды в США было зафиксировано в общей сложности 666 525 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Согласно официальной статистике, численность населения США по состоянию на апрель прошлого года составляла 331,4 млн человек. Таким образом, от последствий COVID-19 умер почти каждый 500-й житель страны. Как в свою очередь подсчитала газета The Washington Post, примерно четверть от общего числа жертв коронавируса в США составляют люди в возрасте от 85 лет.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 41,5 млн случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм "дельта".-0-