В США смертность из-за COVID-19 выросла за неделю на 29%

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднее количество смертей из-за коронавируса в США с 3 по 9 января составило 1615. Это на 29% выше показателя за предыдущую неделю, с 27 декабря по 2 января. Соответствующие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

В США также увеличивается уровень госпитализации. Количество больных с коронавирусом в медучреждениях страны на 10 января составляет 141 385 человек - это на 37% больше, чем в предыдущий понедельник, 3 января. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и социальных служб США, согласно которым общее количество выявляемых ежедневно в стране новых случаев заболевания COVID-19 превышает 600 тыс., что более чем в два раза выше, чем неделю назад.

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили 20 декабря 2021 года, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране, на него приходится около трех четвертей случаев заражения. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и на северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.-0-