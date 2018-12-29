В США умер самый старый житель

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый старый житель США, ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон умер в Техасе на 113-м году жизни, сообщает BBC.
Овертон - известный американский военный, заставший нападения японцев на Перл-Харбор и битву за Иодзиму. В последние годы жизни ветеран не хотел вспоминать о войне.
В 2013 году его заслуги перед страной отметил бывший президент США Барак Обама.
В техасском городе Остин одну из улиц переименовали в его честь.-0-
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