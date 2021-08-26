В США в результате стрельбы и поджогов погибли четыре человека

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека, в том числе нападавший, погибли в результате стрельбы и серии поджогов в Вашингтоне, сообщает телеканал KEPR-TV.Инцидент произошел в округе Бентон американского штата Вашингтон. В полицию поступили сообщения о стрельбе и поджогах в нескольких домах. После того, как пожары были потушены, спасатели обнаружили тело в одном из домов.Полицейские также обнаружили грузовик нападавшего, после чего из автомобиля последовали выстрелы. В ходе перестрелки грузовик загорелся, нападавший погиб. Позже внутри еще одного дома были обнаружены тела двух жертв. По информации правоохранителей, подозреваемый был причастен к их убийству.Причины случившегося не уточняются.-0-