В США во время перестрелки один человек погиб, трое пострадали

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, трое получили ранения в результате перестрелки в городе Бирмингем, штат Алабама, сообщает телеканал WKRG со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, вечером 4 апреля полиция получила сообщение о стрельбе в Паттон-парке. По словам сотрудников правоохранительных органов, стрельба началась в парке с драки между двумя мужчинами, где на тот момент находилось более сотни человек.

В результате инцидента погибла одна женщина, еще три женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии.-0-