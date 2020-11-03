В США выбирают президента страны

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США 3 ноября проходят выборы президента и вице-президента. Борьбу за пост главы государства ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, сообщает ТАСС.

На всеобщих выборах в США также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.

Кандидаты в президенты в течение последних полутора лет избирательной кампании вели схватку, не останавливаясь перед личными выпадами. 74-летний Трамп обвинял своего оппонента в коррупции и называл его "сонным Джо", а Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет, заявлял, что Трамп - "наихудший лидер" для страны, оказавшейся в условиях пандемии коронавируса.

Каждый из кандидатов уверял избирателей, что именно он способен лучше других справиться с последствиями вспышки опасной инфекции. Трамп утверждал, что в случае его победы экономика "взлетит как ракета" в 2021 году, а Байден обещал направить $2 трлн на развитие инфраструктуры, зеленой энергетики, образования и малого бизнеса.

Для победы на президентских выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 из 538 членов коллегии выборщиков, состав которой формируется по итогам голосования в каждом отдельном штате. Число членов коллегии соответствует общему числу сенаторов (100) и членов Палаты представителей (435). Кроме того, в нее входят три представителя столичного округа Колумбия.

Согласно опросам, действующий президент США Дональд Трамп уступает кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену в общенациональном масштабе примерно 8 процентных пунктов.

На избирательных участках в день голосования будут соблюдаться строгие нормы санитарной безопасности. Согласно рекомендациям Центров по профилактике и контролю над заболеваниями (CDC), избиратели обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Расстояние между кабинками для голосования увеличено, доступ на участки лиц, не имеющих прямого отношения к процессу голосования, ограничен.-0-