В США за неделю подали рекордные 3,28 млн заявок на пособие по безработице

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число американцев, подавших заявки на пособия по безработице, на прошлой неделе выросло до рекордных 3,28 млн. Жесткие меры по по сдерживанию пандемии коронавируса привели экономику США к внезапной остановке, что вызвало волну увольнений, сообщает Reuters.

Объем первичных обращений на пособие по безработице вырос чуть более чем на 3 млн - до 3,28 млн с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 21 марта. Предыдущий рекорд - 695 тыс. заявок - был установлен в 1982 году, сообщает Министерство труда США. При этом экономисты, опрошенные ранее агентством Reuters, прогнозировали, что количество заявок возрастет лишь до 1 млн.

В еженедельном отчете о заявках на пособие по безработице, опубликованном 26 марта, представлены наглядные свидетельства разрушительного воздействия коронавируса на экономику США, которое вынудило Федеральный резерв предпринять чрезвычайные шаги, а Конгресс США - собрать рекордный пакет стимулирующих мер на $2 трлн.

Аналитики утверждают, что экономика США уже находится в рецессии. Еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице - наиболее показательный индикатор состояния рынка труда.

Губернаторы по меньшей мере 18 штатов, где проживает почти половина населения страны, приказали жителям находиться дома в самоизоляции. Работа значительной части предприятий была приостановлена. По словам экономистов, пятая часть рабочей силы в данный момент находится в какой-либо форме блокировки.

"В марте количество рабочих мест значительно сократится, - заявил Марк Занди, главный экономист компании Moody's Analytics (Западный Честер, штат Пенсильвания). - Поступают сообщения, что уволенные работники не могут подать заявление на получение страховки по безработице, потому что многие люди пытаются подать такие заявки одновременно. В ближайшие недели ожидаются потери миллионов рабочих мест".

Ранее Дональд Трамп отметил, что продолжение карантинных мер нанесет еще больший ущерб людям, чем пандемия. Поэтому сейчас необходимо, чтобы страна вернулась к работе. "Если экономика войдет в масштабную рецессию и даже депрессию, то мы потеряем еще больше людей", - заявил американский лидер.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом нового типа в США превысило 32 тыс. Скончались более 1 тыс. человек.-0-