В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 63,2 тыс. человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных в США случаев заражения новым коронавирусом за сутки достигло рекордно высокого показателя, превысив 63 тыс. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.

По данным университета, 9 июля в США было подтверждено 63,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Согласно оценкам газеты The New York Times, число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,2 млн человек, около 555 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 3,17 млн человек), так и умерших (133 969 человек).-0-