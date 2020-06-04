В США задержаны трое мужчин, подстрекавших к насилию во время протестов

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура американского округа Невада сообщила об задержании троих мужчин, которые пытались использовать в собственных целях протесты, вызванные убийством Джорджа Флойда, и подстрекали к насилию в Лас-Вегасе, сообщает CNN.

По данным правоохранителей, все трое являются жителями Лас-Вегаса и предполагаемыми членами движения Boogaloo (термин, используемый экстремистами для обозначения грядущей гражданской войны и/или распада общества). Задержанные владели незарегистрированным огнестрельным оружием, а также подозреваются в заговоре с целью причинения вреда, в том числе с использованием взрывчатых веществ.

"Подстрекатели насилия захватили мирные акции протеста и демонстрации по всей стране, включая Неваду, используя возмущение смертью Джордж Флойда в своих собственных радикальных планах", - заявил прокурор США по округу Невада Николас Эндрю Трутанич.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Как сообщалось, в ряде американских штатов с начала минувшей недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. Однако эти меры не остудили протесты.

В результате противостояний между митингующими и полицейскими были ранены несколько сотрудников правоохранительных органов. Сообщается также о минимум 11 погибших участниках протестов, задержаны более 9,8 тыс. Комендантский час введен примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.-0-