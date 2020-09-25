В США зарегистрировано свыше 7 млн случаев COVID-19

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество человек, заразившихся коронавирусом нового типа в США, в пятницу достигло 7 005 746. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

По данным университета, от последствий заболевания в США умерли 203 240 человек, а выздоровели - 2 710 183. Наибольшее число случаев заражения было выявлено в штате Калифорния - 801 006. После него следуют Техас (747 491), Флорида (695 887) и Нью-Йорк (453 755).

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 32,2 млн человек, умерли - более 983 тыс. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, зарегистрировано 1 136 048 случаев заражения, выздоровели 934 146 человек, умерли 20 056.-0-