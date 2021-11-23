В Стамбуле прошли стихийные акции протеста после обвала лиры

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стихийные акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры, сообщил РИА Новости.

Митингующие требовали отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития. Полиция разогнала демонстрантов.

Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Резкое падение за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг Центробанк Турции снизил учетную ставку до 15 с 16 процентов, а в понедельник президент Тайип Эрдоган высказался за дальнейшее снижение показателя.-0-