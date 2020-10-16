В столице Чехии построят полевой госпиталь для пациентов с COVID-19

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17 октября на территории пражского выставочного комплекса Летняны (Чехия) начнется строительство полевого госпиталя для пациентов с коронавирусом вместимостью до 500 койко-мест, сообщает "Радио Прага".

Строительством будет заниматься армия Чехии. Завершение объекта планируется максимум через 10 дней после начала работ.

За пациентами в Летнянах будет ухаживать военный и гражданский персонал, а также врачи и медсестры пражских больниц. Аналогичные медучреждения должны появиться во всех краях Чехии. В случае критического развития ситуации с COVID-19 государство также воспользуется резервной военной больницей в Тихонине.

При дальнейшем росте числа больных с СOVID-19, чье состояние будет требовать госпитализации, медикам в Чехии понадобится на 5 тыс. койко-мест больше, чем есть сейчас. Из них 700 должны быть оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больницы в такой ситуации должны ограничить до минимума запланированные операции и процедуры по уходу за больными и предоставить места тем, кто больше в них нуждается. Такие методические рекомендации содержатся в руководстве национального координатора в сфере интенсивной терапии Владимира Черны и опубликованы Институтом медицинской информации и статистики Чехии. Согласно некоторым прогнозам, без дополнительных мер вместимость медучреждений Чехии может быть исчерпана уже в конце октября.

По последним данным, в Чехии подтверждено 149 тыс. зараженных COVID-19, с момента вспышки скончались 1230 человек.-0-