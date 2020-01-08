В столице Сомали погибли четыре человека

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум четыре человека погибли, десять получили ранения в результате взрыва 8 января в центре Могадишо заминированного грузовика. Об этом сообщила новостная служба France 24.

"Машиной управлял террорист-смертник", - приводит она слова сотрудника полиции Адана Абдуллахи. Грузовик остановили на контрольно-пропускном пункте. Как только полиция не разрешила грузовику проезд, водитель подорвал себя.

КПП, где прогремел взрыв, находится на оживленном перекрестке в непосредственной близости от зданий парламента и Министерства внутренней безопасности Сомали.

Власти считают "Аш-Шабаб" организатором нынешнего террористического акта в Могадишо. 28 декабря на юго-западе столицы террорист-смертник из "Аш-Шабаб" подорвал на КПП грузовик, убив более 80 человек.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" была создана на территории Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин.-0-