В столице Сомали произошел взрыв, есть погибшие

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли и еще 23 получили ранения сегодня в результате взрыва возле школы в столице Сомали Могадишо, сообщает Reuters.

"Пока мы знаем о пяти погибших и 23 раненых", - рассказал работник скорой помощи.

Как сообщает сомалийский новостной портал "Губджуг ньюс", взрыв произошел в районе Ходан, в результате которого погибли учащиеся, учителя и прохожие.

Власти уже заявили, что ответственность за террористический акт на себя взяла исламистская группировка "Аш-Шабаб".-0-

Фото Reuters