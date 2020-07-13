В столкновениях с талибами в Афганистане погибли 13 сотрудников сил безопасности

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 13 сотрудников сил безопасности убиты и 11 ранены в столкновениях с талибами в провинциях Бадахшан и Кундуз в Афганистане. Об этом сообщает афганский телеканал TOLOnews.

Уточняется, что шесть полицейских погибли и девять ранены в боях с талибами после того, как вооруженная группа напала на контрольно-пропускные пункты в провинции Кундуз, сообщил источник в службе безопасности Афганистана. Столкновения начались в 21.00 по местному времени 12 июля и закончились в 6.00 13 июля. Источник сообщил, что талибы также понесли потери, однако точной информации на этот счет пока нет.

Помимо этого, семь сотрудников сил безопасности были убиты и еще двое ранены в результате нападения талибов на контрольно-пропускные пункты в округе Арганджва провинции Бадахшан.

Синьхуа сообщает, что при нападениях также погибли по меньшей мере четыре мирных жителя.

Талибы пока не прокомментировали атаки.-0-