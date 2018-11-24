В Свердловской области подросток застрелил сверстника

24 ноября, Екатеринбург /БЕЛТА - ТАСС/. В поселке Верхняя Синячиха Свердловской области России 13-летний подросток застрелил из ружья своего 12-летнего знакомого, сообщили в администрации поселка.

"ЧП произошло в квартире пятиэтажного дома. 13-летний подросток выстрелил в 12-летнего знакомого во время перепалки. Ружье принадлежало дедушке подростка", - рассказали в администрации.

12-летний мальчик умер до приезда скорой помощи.

Как пояснили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области, обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подчеркнул, что аппарат уполномоченного также начал собственную проверку случившегося. "Мы посмотрим причины и условия, то есть, почему такое происходит. В том числе с точки зрения отношения взрослых к хранению оружия", - сказал он.-0-