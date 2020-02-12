В Таиланде для телеканалов разработают кодекс поведения при освещении кризисных ситуаций

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде будет разработан кодекс поведения для телеканалов, освещающих кризисные ситуации, сообщает газета The Bangkok Post.

По данным Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда, подобные меры будут приняты после инцидента 8 февраля в городе Накхонратчасима, когда солдат устроил стрельбу в торговом центре. Как стало известно, операторы местных телеканалов, освещавшие происшествие, мешали проведению полицейской операции.

Кодекс поведения будет составлен в течение следующих трех недель в сотрудничестве с органами безопасности, полицией и Департаментом психического здоровья.

Отмечается, прямая трансляция насильственных событий в прямом эфире не будет запрещена, однако для телеканалов введут некоторые ограничения. Новые стандарты будут частично основаны на правилах поведения для операторов, принятых в США, Германии и Великобритании.

Согласно законодательству, в Таиланде запрещена трансляция информации, которая затрагивает государственную безопасность или общественную мораль. За нарушение закона телеканалы могут лишиться лицензии.-0-