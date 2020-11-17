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17 ноября 2020, 20:12

В Таиланде разрешат женщинам делать аборты в первые 12 недель беременности

Фото Chiang Rai Times
Фото Chiang Rai Times

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Таиланда одобрил внесение поправок в законопроект, который позволит женщинам делать аборты в первые 12 недель беременности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный сегодня коммюнике по итогам заседания правительства.

Законопроект будет отправлен в Палату представителей (нижняя палата парламента). В случае принятия вступит в силу до 12 февраля 2021 года. Нововведение позволит женщинам прерывать беременность сроком не более 12 недель на легальных основаниях. По сведениям Медицинского совета Таиланда и Королевского таиландского колледжа акушеров и гинекологов, данный период считается наиболее безопасным. Действующее законодательство допускает аборты только в исключительных случаях: беременность в возрасте до 15 лет, беременность, представляющая угрозу для физического или психического здоровья матери, беременность вследствие изнасилования, беременность плодом с фатальными отклонениями.

Кроме того, изменения отменят уголовную ответственность врачей, которые прерывают беременность до 12 недель. При новых поправках уменьшится и наказание для тех, кто сделал аборт после этого срока: любая женщина, самостоятельно прервавшая беременность или позволившая сделать это другим за нее, должна быть наказана тюремным сроком не более шести месяцев и штрафом в размере до 10 тыс. батов ($330).

Конституционный суд Таиланда в феврале этого года постановил, что раздел об абортах уголовного кодекса является неконституционным, поскольку нарушает право на равноправие мужчин и женщин, которое прописано в основном законе страны. Предполагалось, что ответственность за прерывание беременности должен нести и потенциальный отец.-0-

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