В Таиланде во время акции протеста пострадали 33 человека

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 33 человека пострадали во время протестной акции в Таиланде, сообщает газета Bangkok Post.

Среди пострадавших 23 полицейских и 10 протестующих. Кроме того, один правоохранитель скончался в больнице из-за остановки сердца. В полиции сообщили, что после акции протеста задержаны 22 человека.

Большинство раненых правоохранителей получили травмы кирпичами и другими тяжелыми предметами, которые бросали в них протестующие. Полиция Таиланда для подавления протеста была вынуждена применить слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

28 февраля антиправительственная акция протеста прошла у резиденции премьер-министра Таиланда. Протестующие требовали отставки премьера и внесения изменений в Конституцию страны.-0-