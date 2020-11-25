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25 ноября 2020, 11:47

В Тамбове умер старейший фронтовой летчик Александр Боднар

Александр Боднар. Фото tmbtk.ru
Александр Боднар. Фото tmbtk.ru

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейший в Тамбовской области фронтовой летчик, участник парада 1945 года Александр Боднар умер в областной больнице на 103-м году жизни, сообщает ТАСС.

"Сегодня в Тамбовской областной больнице умер Боднар Александр Николаевич. Мне об этом ночью сообщила его дочь. Я сейчас как раз направляюсь туда, будем решать вопрос с похоронами, дата и место отпевания станут известны чуть позже", - сообщил временно исполняющий обязанности главы города Максим Косенков.

"Для Тамбова Боднар был человеком-легендой. Победу в войне Александр Николаевич встретил в 1945 году в день своего рождения - 24 июня - на Параде в Москве. В послевоенное время переехал на постоянное место жительства в Тамбов, вел активную журналистскую деятельность и общественную работу", - рассказал врио главы города.

В мае 2020 года на бывшем военном аэродроме в Никифоровском районе Тамбовской области, где в годы войны базировался первый гвардейский авиационный полк, по инициативе Боднара был разбит яблоневый сад из 75 деревьев в рамках акции "Мечты победителей".

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, военнослужащие бригады специального назначения отдадут воинские почести на похоронах фронтовика. "Почетный караул сопроводит гроб к месту захоронения и произведет три ружейных залпа, военнослужащие возложат цветы. Гроб будет накрыт государственным флагом Российской Федерации, который перед захоронением снимут и передадут родственникам", - сообщили в пресс-службе.

Александр Боднар принимал участие в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда. Воевал на Орловско-Курской дуге, на Кубани и в Крыму, участвовал в бомбардировках Хельсинки, промышленных центров Германии и Польши. Выполнял полеты по эвакуации раненых и доставке оружия, боеприпасов, медикаментов наземным войскам при наступлении в Ясско-Кишиневской операции и при форсировании Днепра. На его счету 300 боевых вылетов, 60 из которых прошли в период Сталинградской битвы. Летом 2020 года депутаты Тамбовской гордумы присвоили ему звание "Почетный гражданин Тамбова".-0-

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