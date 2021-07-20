В Техасе произошел взрыв в жилом доме

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в жилом доме близ Далласа в штате Техас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Инцидент произошел в частном доме в пригороде Далласа в 16.45 по местному времени (00.45 20 июля по минскому времени). В результате взрыва здание было полностью разрушено, повреждены три близлежащих дома.

Все пострадавшие, в том числе трое детей, были госпитализированы. Информации о тяжести их состояния, а также о причинах взрыва пока не приводится.-0-