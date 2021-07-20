В Техасе произошел взрыв в жилом доме

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 20 июля 2021
Минск Малооблачно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:20 NASA: телескоп "Хаббл" возобновил работу после сбоя бортового компьютера Технологии
09:17 В Бобруйске из-за прохождения грозового фронта повреждены 12 автомобилей Происшествия
09:17 Кандидат наук Елена Моргунова рассказала об особенностях специализированных детских чаев Ссылки на БелТА Плюс
09:06 Несколько ракет выпущены по президентскому дворцу в Афганистане В мире
09:02 Более 50 композиций из живых цветов представили на выставке-конкурсе в Бобруйске Регионы
09:00 Первая в Беларуси открытая игра "Что? Где? Когда?" прошла в Дана Молл! А вы видели? Общество
08:50 Пункты вакцинации развернуты в минском метро Регионы
08:36 SpaceX провела испытания двигателей ракеты для полетов на Марс Технологии
08:31 КГК: всего за время ЦТ за различные нарушения были удалены 11 абитуриентов Общество
08:25 В Молодечно на крыше пристройки мебельного центра горела фильтровальная установка Происшествия
08:16 Брест встречает Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство Регионы
08:08 Взрыв прогремел на заводе в Китае В мире
08:06 Акция "Безопасный урожай" стартует в Гомельской области Регионы
08:00 Около 4,2 тыс. абитуриентов планируют зачислить на первый курс университеты Брестской области Регионы
07:42 Работники МЧС в Минске спасли из горящей квартиры супружескую пару Происшествия
07:33 О местах работы мобильных датчиков контроля скорости рассказали в ГАИ Минска Регионы
07:25 Ссузы начали прием документов от абитуриентов Общество
07:18 В Техасе произошел взрыв в жилом доме В мире
07:12 Вузы начинают прием документов от абитуриентов Общество
07:07 Избирком Перу объявил Педро Кастильо победителем президентских выборов В мире
07:05 Покупка билетов на поезда с ненумерованными местами через интернет будет недоступна сегодня утром Общество
07:00 Народной артистке СССР Людмиле Чурсиной сегодня исполняется 80 лет Культура
07:00 Картина дня: интервью Лукашенко Sky News Arabia, семинар для дипломатов и старт продаж к учебному году Общество
07:00 Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину Президент
00:26 В Испании автомобиль протаранил террасу бара В мире
19.07.21
19.07.21 23:52 В Братиславе уровень воды в Дунае поднялся вдвое выше нормы В мире
19.07.21 23:29 ВОЗ зафиксировала распространение штамма COVID-19 "лямбда" более чем в 30 странах В мире
19.07.21 22:58 Цена нефти марки Brent опустилась ниже $68 за баррель В мире
19.07.21 22:26 Сольник Николая Носкова "Живой" прошел в Витебске: спасибо, это здорово! Культура
19.07.21 22:06 Четвертая волна коронавируса началась во Франции В мире
Все новости
Все новости
В мире
20 июля 2021, 07:18

В Техасе произошел взрыв в жилом доме

Фото NBC News
Фото NBC News

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в жилом доме близ Далласа в штате Техас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Инцидент произошел в частном доме в пригороде Далласа в 16.45 по местному времени (00.45 20 июля по минскому времени). В результате взрыва здание было полностью разрушено, повреждены три близлежащих дома.

Все пострадавшие, в том числе трое детей, были госпитализированы. Информации о тяжести их состояния, а также о причинах взрыва пока не приводится.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
взрывы США
Новости рубрики В мире
Фото Global Look Press Несколько ракет выпущены по президентскому дворцу в Афганистане
Фото Синьхуа-БЕЛТА Взрыв прогремел на заводе в Китае
Фото Reuters Избирком Перу объявил Педро Кастильо победителем президентских выборов
Фото ЕРА В Испании автомобиль протаранил террасу бара
Фото BBC В Братиславе уровень воды в Дунае поднялся вдвое выше нормы
Фото из архива ВОЗ зафиксировала распространение штамма COVID-19 "лямбда" более чем в 30 странах
Главное
Во время интервью Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция - подробности интервью Лукашенко Sky News Arabia
Массовая уборка зерновых стартовала в Беларуси
Вузы начинают прием документов от абитуриентов
Первая в Беларуси открытая игра "Что? Где? Когда?" прошла в Дана Молл! А вы видели?
Топ-новости
Картина дня: интервью Лукашенко Sky News Arabia, семинар для дипломатов и старт продаж к учебному году
Политологи: Лукашенко - сильный государственный деятель Европы, умеющий защищать свой народ
Пункты вакцинации развернуты в минском метро
Члены Совета Республики 22 июля проведут единый день приема граждан
КГК: всего за время ЦТ за различные нарушения были удалены 11 абитуриентов
Брест встречает Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство
Автомобильное топливо в Беларуси подорожает на 1 копейку с 20 июля
Договоры в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике нужно заключить до 1 декабря
Как на Минском моторном заводе внедряют принципы кайдзен - комментарий
Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции Олимпийских игр в Токио
Щекин: Беларусь стала сакральным противником для всего коллективного Запада
За сутки в Беларуси зарегистрированы 658 пациентов с COVID-19, выписаны 480
Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к госпланированию и прогнозированию
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 20 июля
Две медали выиграли белорусские легкоатлеты в заключительный день ЧЕ среди юниоров в Эстонии
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.