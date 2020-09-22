В Тель-Авиве прошла акция протеста родителей против закрытия детсадов и начальных классов

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тель-Авиве на площади Рабина собрались десятки родителей, устроивших демонстрацию против закрытия детских садов и начальных классов в школах на время повторно введенного карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает интернет-ресурс News.Israelinfo.

Демонстранты требовали возобновить работу образовательных учреждений, назвав решение правительства об их закрытии чрезмерным, поскольку процент заражения в дошкольных учреждениях и начальных классах школ крайне низок. По данным Министерства здравоохранения Израиля, большинство детей из числа заболевших было заражено дома, только 10% из них - по месту учебы. Процент заражений в детских садах и начальной школе и вовсе незначителен: 2% заболевших были инфицированы в детских садах и яслях, 5% - в начальных классах.

Кабинет министров Израиля 22 сентября рассматривает введение новых ограничений, поскольку увеличивается число случаев коронавируса. Ожидается, что новый план изоляции будет включать полное закрытие синагог и запрет на уличные мероприятия во время праздника Суккот. Также значительно сократится количество работающих предприятий. 23 сентября на заседании комиссии Кнессета по образованию обсудят ограничение деятельности учебных заведений на время карантина.

В Израиле с 18 сентября введен повторный локдаун из-за коронавируса. Первый всеобщий карантин действовал в стране с марта 2020 года. Тогда удалось добиться успехов в борьбе с пандемией, но заражаемость вновь стала расти после отмены карантинных мер. Израиль стал первой страной, которая повторно ввела не локальные, а общенациональные ограничения из-за COVID-19.

По данным на 22 сентября, в Израиле зафиксирована 191 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 137 тыс. пациентов, умерли 1273 человека.-0-