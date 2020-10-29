В Тель-Авиве протестующие владельцы малого бизнеса жгли покрышки и перекрывали улицы

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 октября в центре Тель-Авива (Израиль) группа владельцев малого бизнеса устроила акцию протеста, перекрыв движение транспорта. Об этом сообщает израильский новостной портал NEWSru.co.il.

В акции протеста приняли участие сотни людей. Они призывали к незамедлительному открытию магазинов, жгли автомобильные покрышки, манекены и галантерейные товары. Звучали призывы, обращенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: "Биби, проснись уже, наконец!". Предприниматели также добиваются выплат справедливых, а не формальных компенсаций за разоренные бизнесы в период коронавирусного кризиса.

Полиция пресекла действия демонстрантов, освободив проезжую часть. Для тушения подожженных вещей была вызвана пожарная бригада. Участникам акции грозят штрафы за нарушение общественного порядка и несоблюдение карантинных норм.

Уже 18-ю неделю митингующие в Израиле продолжают выражать недовольство тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией, связанной с COVID-19. Протестующие также обвиняют Биньямина Нетаньяху в коррупции и призывают уйти в отставку.

Ранее в Израиле действовали ограничения на проведение протестных акций во время карантина. Разрешены были только небольшие демонстрации с участием не более 20 человек на расстоянии, не превышающем одного километра от места жительства. С 18 октября в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 18 сентября и ужесточенного до тотального с 25 сентября карантина. В стране возобновлена работа детских садов и дошкольных учреждений для детей в возрасте до шести лет, а также предприятий, которые не имеют постоянных посетителей. Также были отменены ограничения на передвижение в пределах одного километра от места жительства.

Окончательно снять жесткие карантинные ограничения в Израиле планируют в течение нескольких недель.-0-