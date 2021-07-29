В Тюмени ликвидировали главаря и участника ячейки ИГ, готовивших теракты

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России ликвидировала в Тюмени главаря и участника ячейки запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовивших теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На территории Тюменской области Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). В ее состав входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей", - сообщили в ЦОС.

По информации ФСБ, в ночь на 29 июля при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы. Террористы пытались извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника. "Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", - сообщили в ФСБ.

В ходе осмотра места происшествия и обысков у террористов обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозную литературу.-0-