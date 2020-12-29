В тюрьме в США произошла перестрелка – один человек убит

29 декабря, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Один человек убит и один получил ранения в результате перестрелки на территории тюрьмы в городе Дэвисборо (штат Джорджия). Об этом сообщил телеканал Fox News.

Происшествие случилось, когда двое охранников обследовали дыру в заборе вокруг тюрьмы. Через нее двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным. В итоге между ними произошла перестрелка, в результате которой один охранник был ранен, а один из заключенных убит. Второй участник инцидента задержан. Раненый охранник госпитализирован, его жизнь вне опасности.

Начато расследование.-0-