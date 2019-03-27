В ТКГ по Украине обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины обеспокоены ростом количества нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке страны. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Посол Апакан (глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Эртугрул Апакан. - Прим. БЕЛТА) в своем отчете о работе группы по безопасности выразил обеспокоенность растущим количеством нарушений режима прекращения огня. Он подчеркнул необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности гражданского населения, в частности гуманитарного разминирования", - сказал Мартин Сайдик.
Он также отметил, что достижение мира является одной из главных тем предвыборной дискуссии в Украине. "Это показывает, что наша работа здесь, в Минске, существенна. Многие в Украине ждут от нас истинного результата - именно мира. И ОБСЕ, и я лично будем прилагать все усилия, чтобы достичь этой цели", - подчеркнул Мартин Сайдик.
Дипломат напомнил, что 20 марта из ОРЛО (отдельных районов Луганской области. - Прим. БЕЛТА) на территорию, подконтрольную правительству Украины, было передано 60 заключенных, которые не связаны с конфликтом. "Приветствуя этот факт, я хочу подчеркнуть необходимость дальнейшей передачи таких заключенных, чтобы они могли отбывать наказание ближе к их родным", - сказал Мартин Сайдик.
Сегодня во время переговоров гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми и улучшению условий пересечения линии соприкосновения. Экономическая подгруппа рассматривала вопросы по поиску решения актуальных проблем водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения. Обсуждались также аспекты восстановления и улучшения мобильной связи.
Политическая рабочая группа продолжила обмен мнениями по своей традиционной повестке дня: имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местных выборах в ОРЛО и ОРДО.
Отвечая на вопрос о пункте пропуска "Золотое", Мартин Сайдик сообщил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ активно отслеживала ситуацию с КПП. Миссия не наблюдала, чтобы кто-то проходил через этот пропускной пункт во время ее присутствия на месте. Ранее представители ОРЛО и ОРДО заявляли, что имеются проблемы с разминированием территории в районе этого КПП.
Говоря о влиянии предвыборной кампании на ход переговоров в Минске, спецпредставитель заметил, что сегодня диалог был очень предметным.
Следующая встреча ТКГ пройдет в Минске 10 апреля.-0-
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