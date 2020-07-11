В Токио владельцам клубов власти будут платить, чтобы они не работали

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Токио приняли решение субсидировать владельцев клубов и баров за то, чтобы они закрыли свои заведения. Об этом сообщаетThe Guardian.

Издание уточняет, что по закону городские власти не могут закрыть заведения. Поэтому они решили всем, кто закроется на срок больше десяти дней, выплатить из городской казны примерно $4670.

“Большое количество новых случаев заражения может создать проблемы для других сфер бизнеса, о чем мы искренне сожалеем. Но мы пытаемся принять меры предосторожности, чтобы предотвратить заражения в наших заведениях”, - заявила представительница японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога.

За последние сутки в Токио зарегистрировали 224 новых случая заражения коронавирусом, что является рекордным с начала пандемии.-0-