В торговом центре под Воронежем произошел взрыв

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в торговом центре "Атлас" в городе Павловске Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС Павловского района.

"Произошел взрыв в 23.33 в торговом центре "Атлас". Информация уточняется", - сказал дежурный ЕДДС. Информации о пострадавших на данный момент нет.

"Взрыв произошел в офисе нашей управляющей компании, который находится в ТЦ", - уточнил ТАСС диспетчер УК "Атлас инженеринг".

Как сообщили ранее ТАСС в Павловской ЦРБ, по предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет.

Представитель Павловского филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" рассказал ТАСС, что взрыв не связан с газом. "В данный момент обследованы все подземные сооружения в радиусе 50 м от торгового центра, концентрации газа не обнаружено. Здание, где произошел взрыв, не газифицировано. До ближайшего газопровода примерно 100 м", - сказал собеседник агентства.-0-