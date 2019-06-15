В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Берлина в районе Александерплац во время проведения строительных работ была обнаружена американская 100-килограммовая бомба времен Второй мировой войны, сообщила местная полиции в своем twitter-аккаунте.
In der Dircksen- Ecke Voltairestr. in #Mitte wurde bei Bauarbeiten eine amerikanische 100-kg-#Weltkriegsbombe entdeckt, die von unserem #LKA vor Ort entschärft werden muss. Weitere Infos folgen.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 14 июня 2019 г.
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Прибывшие на место сотрудники полиции заблокировали Александерплац и поставили барьеры в радиусе 300 метров.
Сообщается, что бомбу во время рытья котлована нашел водитель экскаватора.
В конце Второй мировой войны на Германию сбросили не менее двух миллионов бомб. Предполагается, что каждая пятая из них не разорвалась.-0-
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