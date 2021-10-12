В центре Киева загорелась крыша жилого дома

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киевские спасатели эвакуируют жителей дома по улице Костельной в центре украинской столицы в связи с пожаром на крыше, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

"12 октября в 7.37 в Шевченковском районе по улице Костельная, 5 на кровле пятиэтажного жилого дома возник пожар. По состоянию на 8.10 площадь пожара составляла около 150 кв.м", - говорится в сообщении ГСЧС.

По предварительной информации, жертв нет. "Подразделения ГСЧС проводят эвакуацию жителей", - добавили в ведомстве.

В 8.15 пожар удалось локализовать. К тушению огня привлечены 30 человек и восемь единиц техники.

Как пишут местные СМИ, густой дым от пожара виден на Европейской площади, которая примыкает к центральной улице Киева - Крещатику. О причинах возникновения пожара пока не сообщается.-0-