В центре Мельбурна произошел теракт

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный ножом мужчина напал с ножом на людей в центре Мельбурна (Австралия), один из прохожих погиб, двое тяжело ранены. Полиция квалифицирует инцидент как теракт, сообщает Euronews.
Правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие, чтобы обезвредить нападавшего. С тяжелым ранением в живот мужчина был доставлен в больницу, где позже скончался.
По некоторым данным, перед нападением преступник взорвал припаркованный поблизости автомобиль.
Как сообщает ВВС со ссылкой на полицию, нападавший был выходцем из Сомали и путешествовал на автомобиле, начиненном газовыми баллонами.
Власти города заявили, что в настоящее время опасности для жителей и туристов нет, однако меры безопасности в центре Мельбурна будут усилены.-0-
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