В центре Мельбурна произошел теракт

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный ножом мужчина напал с ножом на людей в центре Мельбурна (Австралия), один из прохожих погиб, двое тяжело ранены. Полиция квалифицирует инцидент как теракт, сообщает Euronews.

Правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие, чтобы обезвредить нападавшего. С тяжелым ранением в живот мужчина был доставлен в больницу, где позже скончался.

По некоторым данным, перед нападением преступник взорвал припаркованный поблизости автомобиль.

Как сообщает ВВС со ссылкой на полицию, нападавший был выходцем из Сомали и путешествовал на автомобиле, начиненном газовыми баллонами.

Власти города заявили, что в настоящее время опасности для жителей и туристов нет, однако меры безопасности в центре Мельбурна будут усилены.-0-