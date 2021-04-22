В центре Миннеаполиса десятки человек вышли на митинг

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки человек вышли в среду вечером на митинг к зданию администрации округа Хеннепин в центре Миннеаполиса, чтобы потребовать дальнейшей реформы полиции после вынесения вердикта по делу экс-полицейского Дерека Шовина, сообщает ТАСС.

В центре Миннеаполиса на следующий день после оглашения вердикта продолжают действовать повышенные меры безопасности, витрины магазинов по-прежнему закрыты деревянными щитами. Административные здания все еще обнесены бетонными заграждениями с металлической сеткой и колючей проволокой. Обстановка при этом спокойная.

Число участников акции на пике достигало около сотни человек. Среди них были в том числе знакомые темнокожего Данте Райта, застреленного при задержании в начале апреля. Собравшиеся провозглашали лозунги "нет справедливости - нет и мира!", "В расистской системе не бывает хороших полицейских". "Обвинительный вердикт в деле Шовина - это, конечно, важно, но есть еще много совершивших преступления полицейских, которые остаются на свободе", - заявил ТАСС один из участников митинга, объясняя, зачем они продолжают собираться после вынесения вердикта Шовину.

В какой-то момент участники акции прошли от здания администрации к суду, где проходили слушания по делу Шовина, перекрыв половину проезжей части одной из улиц, но не встретили противодействия полиции.

Солидарны с митингующими не все жители города. Один из проезжавших мимо места проведения акции автомобилистов выкрикнул расистский лозунг в адрес собравшихся. Участники акции отреагировали призывом не обращать внимания и сохранять спокойствие.

Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) во вторник признал экс-полицейского Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца. Шовин 25 мая 2020 года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Убийство Шовина спровоцировало массовые беспорядки в городах США.-0-