В Цюрихе полиция применила резиновые пули на демонстрации

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские в Цюрихе в ходе разгона несогласованной акции применили резиновые пули против ее участников, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

В субботу утром в Цюрихе было проведено семь согласованных демонстраций по случаю Дня труда. Однако во второй половине дня одну из площадей города заняли несколько сотен демонстрантов, которые затем двинулись в разные районы Цюриха. Сообщается, что полиция пресекла все шествия.

По данным полиции, троих участников акции задержали, информации о пострадавших или материальном ущербе пока нет.-0-