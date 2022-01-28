В Тунисе предотвратили теракт

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники служб безопасности Туниса предотвратили теракт, который планировала совершить террористка-смертница в одной из туристических зон страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.

В результате оперативно-разыскных мероприятий силовикам удалось задержать в столичном аэропорту 22-летнюю гражданку Туниса, которая прилетела из Турции. Девушка, как утверждается, ранее побывала в Сирии, где примкнула к боевикам террористических формирований и прошла обучение в их тренировочном лагере.

По прибытии в Тунис девушку должен был встретить сторонник террористов и передать ей пояс смертника, при помощи которого она собиралась совершить теракт в одном из туристических районов республики.-0-