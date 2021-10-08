В Тунисе столкнулись поезда - пострадали более 30 человек

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновения двух поездов вблизи столицы Туниса пострадали 33 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.

Сообщается, что на станции Мегрен находился пассажирский поезд дальнего следования, когда в него врезался другой состав.

"По предварительным данным, травмы разной степени тяжести получили 33 пассажира, - рассказали в Национальной железнодорожной компании Туниса. - Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницы для оказания первой помощи".

Специальная комиссия уже приступила к расследованию случившегося для "выяснения обстоятельств и причин аварии, а также определения ответственных за произошедшее лиц".-0-