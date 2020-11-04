В турецком Измире завершились поисково-спасательные операции после землетрясения

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Измире на западе Турции прекратили поисково-спасательные работы после землетрясения, произошедшего 30 октября. Число жертв увеличилось до 114, сообщает турецкий телеканал NTV.

Сейчас в городе начались работы по вывозу обломков разрушенных в результате стихии зданий.

В поисково-спасательных мероприятиях принимали участие около 8 тыс. сотрудников службы спасения.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября, подземные толчки на глубине 16,5 км были зафиксированы в Эгейском море. Больше всего разрушений пришлось на турецкий город Измир. Сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки в регионе. Всего было зарегистрировано 713 афтершоков, в том числе 44 магнитудой более 4. По последним данным, в результате стихийного бедствия пострадали 1035 граждан, 898 из них уже выписаны, еще 137 продолжают лечение.-0-