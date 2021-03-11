В Турции дан старт строительству третьего блока АЭС "Аккую"

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония, посвященная началу строительства третьего блока первой атомной электростанции в Турции, прошла на площадке АЭС "Аккую". В режиме видеоконференции в церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

Лидеры двух стран дали разрешение приступить к началу строительных работ, тем самым был дан старт укладке "первого бетона" в фундамент третьего блока АЭС.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высоко оценил текущие темпы строительных работ. "Спустя всего три года с начала сооружения АЭС "Аккую" мы начинаем полномасштабные строительные работы уже на третьем энергоблоке. Набран беспрецедентный темп в реализации проекта, и я хочу выразить искреннюю признательность правительству Турции, а также руководству местных органов самоуправления за всестороннюю поддержку. Только вместе, при участии руководства страны и компаний турецкой промышленности, при поддержке общества, мы сможем быстро и эффективно построить атомную станцию, которая станет одной из основ энергетической безопасности республики", - сказал он.

"Строительство и ввод в эксплуатацию станции позволит обеспечить 10% от потребностей Турции в электроэнергии. Немаловажно, что это еще и важнейший вклад в сохранение нашей экологии: АЭС - это источник экологически чистой и бесперебойной электроэнергии. Проект является драйвером для развития промышленности, экономики, обеспечения занятости, а также способствует развитию многих сопутствующих отраслей", - заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез.

АЭС "Аккую" возводит российская госкорпорация "Росатом" на основе соглашения, подписанного между правительствами России и Турции в Анкаре 12 мая 2010 года. Атомная электростанция строится в районе Гюльнар провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами поколения 3+ типа ВВЭР-1200, мощностью 1200 МВт каждый. Расчетный срок службы - 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Планируется, что после ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую" будет вырабатывать около 35 млрд кВт.ч в год. Этого объема достаточно для того, чтобы на 90% обеспечивать электроэнергией большой город, такой как Стамбул.-0-